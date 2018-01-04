Бутенко (Ярошенко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко (Ярошенко) Надежда

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Место рождения

с. Новая Збурьевка

Дата рождения

15.08.1929

Дата смерти

04.01.2018

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929

Отец: Ярошенко Тихон

Мать: Ярошенко Мария

с. Новая Збурьевка
Рождение ребёнка
09.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутенко Петр

Украина
Рождение ребёнка
20.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутенко Петр

Новая Збурьевка, Голопристанский р-н, Херсонская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутенко Петр

Смерть
04.01.2018
с. Новая Збурьевка
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
с. Новая Збурьевка
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