Бутенко (Ярошенко) Надежда
Место рожденияс. Новая Збурьевка
Дата рождения15.08.1929
Дата смерти04.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929
Отец: Ярошенко Тихон
Мать: Ярошенко Мария
с. Новая Збурьевка
Рождение ребёнка
09.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутенко Петр
Украина
Рождение ребёнка
20.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутенко Петр
Новая Збурьевка, Голопристанский р-н, Херсонская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бутенко Петр
Смерть
04.01.2018
с. Новая Збурьевка
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
с. Новая Збурьевка