Кузнецова Кладия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Кладия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Ш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелонников Борис Васильевич

Отец ребёнка: Шелонников Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелонников Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Шелонников Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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