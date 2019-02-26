Логинов Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1951
Дата смерти26.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1974
Сын: Логинов Руслан Валерьевич
Мать ребёнка: Логинова Вера Раджабовна
Горячегорск, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.03.1977
Сын: Логинов Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Логинова Вера Раджабовна
Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Вера Раджабовна
Смерть
26.02.2019