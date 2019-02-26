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Логинов Валерий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1951

Дата смерти

26.02.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1974

Сын: Логинов Руслан Валерьевич

Мать ребёнка: Логинова Вера Раджабовна

Горячегорск, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.03.1977

Сын: Логинов Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Логинова Вера Раджабовна

Торошино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Вера Раджабовна

Смерть
26.02.2019
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