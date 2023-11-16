Пирогов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Пирогов Николай

Мать: Пирогова Мария

Рождение ребёнка
04.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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