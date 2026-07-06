Раевская (Хитрово) Кира Борисовна 09.01.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Раевская (Хитрово) Кира Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.01.1901

умерла 30.08.1975, город Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика

Супруги
Раевский Александр Андреевич28.01.1907 г.р.
Дети
Рулофс (Раевская) Екатерина Александровна18.05.1932 ст. г.р.
Сахновская (Раевская) Елена Александровна1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.07.1931

Муж: Раевский Александр Андреевич

Рождение ребёнка
18.05.1932 ст.

Дочь: Рулофс (Раевская) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Раевский Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Сахновская (Раевская) Елена Александровна

Отец ребёнка: Раевский Александр Андреевич

Смерть
30.08.1975
город Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика

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