Раевская (Хитрово) Кира Борисовна
женский, родилась 09.01.1901
умерла 30.08.1975, город Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика
Супруги
Раевский Александр Андреевич28.01.1907 г.р.
Дети
Рулофс (Раевская) Екатерина Александровна18.05.1932 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.07.1931
Рождение ребёнка
18.05.1932 ст.
Дочь: Рулофс (Раевская) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Раевский Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Сахновская (Раевская) Елена Александровна
Отец ребёнка: Раевский Александр Андреевич
Смерть
30.08.1975
город Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика