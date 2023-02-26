Екатерина Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Семён Николаев
Отец ребёнка: Николай Гаврилов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кодратий Николаев
Отец ребёнка: Николай Гаврилов
Рождение ребёнка
04.12.1793
Сын: Сафоний Николаев
Отец ребёнка: Николай Гаврилов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Алексей Николаев
Отец ребёнка: Николай Гаврилов
Смерть
Неизвестно