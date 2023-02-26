Екатерина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Семён Николаев

Отец ребёнка: Николай Гаврилов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кодратий Николаев

Отец ребёнка: Николай Гаврилов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1793

Сын: Сафоний Николаев

Отец ребёнка: Николай Гаврилов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Алексей Николаев

Отец ребёнка: Николай Гаврилов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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