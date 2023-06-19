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Вишневский Виктор Петрович

Место рождения

Сугут-Торбиково, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

24.11.1804

Дата смерти

30.12.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1804

Отец: Вишневский Пётр Степанович

Мать: не указана

Сугут-Торбиково, Вурнарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
14.11.1828

Жена: Вишневская Надежда Гурьевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Адоратская София Викторовна

Мать ребёнка: Вишневская Надежда Гурьевна

Рождение ребёнка
22.07.1837

Сын: Вишневский Андрей Викторович

Мать ребёнка: Вишневская Надежда Гурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишневская Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Вишневская Надежда Гурьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.12.1885
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)