Вишневский Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения24.11.1804
Дата смерти30.12.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1804
Отец: Вишневский Пётр Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1828
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Адоратская София Викторовна
Мать ребёнка: Вишневская Надежда Гурьевна
Рождение ребёнка
22.07.1837
Сын: Вишневский Андрей Викторович
Мать ребёнка: Вишневская Надежда Гурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишневская Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Вишневская Надежда Гурьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.12.1885
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)