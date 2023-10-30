Тихолиз Роман Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Тихолиз Иван
Мать: Тихолиз ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тихолиз Василий Романович
Мать ребёнка: Тихоліз ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихоліз ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихоліз ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихоліз ?
Смерть
Около 1933