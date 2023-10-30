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Тихолиз Роман Иванович

Место рождения

Великая Рудка, Полтавська область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Жена

Дети

1907 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Тихолиз Иван

Мать: Тихолиз ?

Великая Рудка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тихолиз Василий Романович

Мать ребёнка: Тихоліз ?

Великая Рудка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихоліз ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихоліз ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихоліз ?

Великая Рудка, Полтавська область
Смерть
Около 1933
Великая Рудка, Полтавська область
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