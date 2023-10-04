Авдотья Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти17.11.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фекла Петровна
Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Неупокоев Моисей Петрович
Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Василиса Петровна
Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Орина Петровна
Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1868
Причина смерти: Убита