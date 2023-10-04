Авдотья Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

17.11.1868

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фекла Петровна

Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Неупокоев Моисей Петрович

Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Василиса Петровна

Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Орина Петровна

Отец ребёнка: Неупокоев Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неупокоев Петр Иванович

Смерть
17.11.1868
Причина смерти: Убита
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