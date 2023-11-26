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Тренин Иван Федорович
Тренин Иван Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Дата смерти
1890
Пол
Мужской
Отец
Треин Федор Феодотович
Мать
Длиннова Пелагея Анисимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Треин Федор Феодотович
Мать:
Длиннова Пелагея Анисимовна
Смерть
1890
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