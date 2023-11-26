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Тренин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Треин Федор Феодотович

Мать: Длиннова Пелагея Анисимовна

Смерть
1890
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