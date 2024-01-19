Шайдурова (Матанина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова (Матанина) Анастасия Михайловна

Место рождения

Никулино, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулино, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Около 19.04.1875

Муж: Шайдуров Федот Антонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1877

Сын: Шайдуров Алексей Федотович

Отец ребёнка: Шайдуров Федот Антонович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шайдуров Евфим Федотович

Отец ребёнка: Шайдуров Федот Антонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.12.1895

Сын: Шайдуров Григорий Федотович

Отец ребёнка: Шайдуров Федот Антонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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