Шайдурова (Матанина) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 19.04.1875
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1877
Сын: Шайдуров Алексей Федотович
Отец ребёнка: Шайдуров Федот Антонович
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Шайдуров Федот Антонович
Рождение ребёнка
18.12.1895
Сын: Шайдуров Григорий Федотович
Отец ребёнка: Шайдуров Федот Антонович
Смерть
Неизвестно