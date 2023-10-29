Окушко Аделаида Казимирована — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окушко Аделаида Казимирована

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1910

Дочь: Доминика Антоновна

Отец ребёнка: Окушко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Окушко Антон Антонович

Отец ребёнка: Окушко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Окушко Роборт Антонович

Отец ребёнка: Окушко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Окушко Валентин Антонович

Отец ребёнка: Окушко Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окушко Антон Иванович

Смерть
Неизвестно
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