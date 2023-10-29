Окушко Аделаида Казимирована
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1910
Дочь: Доминика Антоновна
Отец ребёнка: Окушко Антон Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Окушко Антон Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Окушко Антон Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Окушко Валентин Антонович
Отец ребёнка: Окушко Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно