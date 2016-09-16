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Рогудеева Ульяна Романовна
Рогудеева Ульяна Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.2016
Пол
Женский
Отец
Рогудеев Роман Валерьевич
1975 г.р.
Мать
Рогудеева (Старченко) Наталья Николаевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2016
Отец:
Рогудеев Роман Валерьевич
Мать:
Рогудеева Наталья Николаевна
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