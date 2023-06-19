Пушина (Рогожникова) Екатерина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушина (Рогожникова) Екатерина Филиппова

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пушин Филипп Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Рогожников Иван Федоров

Рождение ребёнка
27.01.1852

Дочь: Ксенiя Иванова

Отец ребёнка: Рогожников Иван Федоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно