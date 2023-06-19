Пушина (Рогожникова) Екатерина Филиппова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Пушин Филипп Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.02.1846
Рождение ребёнка
27.01.1852
Дочь: Ксенiя Иванова
Отец ребёнка: Рогожников Иван Федоров
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно