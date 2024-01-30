Гуревич Хава Иоселевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуревич Хава Иоселевна

Гуревич Хава Иоселевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуревич Сора Янкелевна

Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Мовша Янкелевич

Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кац Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич-Грин Метель (Майк) Янкелевич

Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуревич Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуревич Рахиль Янкелевна

Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Исак Яковлевич

Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Янкель-Бер Лейбович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close