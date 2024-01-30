Гуревич Хава Иоселевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуревич Сора Янкелевна
Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кац Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич-Грин Метель (Майк) Янкелевич
Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуревич Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуревич Рахиль Янкелевна
Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуревич Янкель-Бер Лейбович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно