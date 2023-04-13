(Вотякова) Васса Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Васса Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Стефанида Филипова

Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Татьяна Филипова

Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марья Филипова

Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.09.1777

Сын: Вотяков Иван Филипов

Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Вотяков Егор Филипов

Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Вотяков Гаврило Филипов

Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно