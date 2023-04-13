(Вотякова) Васса Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Стефанида Филипова
Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Татьяна Филипова
Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марья Филипова
Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов
Рождение ребёнка
17.09.1777
Сын: Вотяков Иван Филипов
Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вотяков Егор Филипов
Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Вотяков Филип Федотов
Смерть
Неизвестно