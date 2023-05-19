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Вотяков Филип Федотов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Вотяков Федот Федоров

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Стефанида Филипова

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Татьяна Филипова

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марья Филипова

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.09.1777

Сын: Вотяков Иван Филипов

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Вотяков Егор Филипов

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Вотяков Гаврило Филипов

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно