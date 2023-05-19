Вотяков Филип Федотов
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Вотяков Федот Федоров
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Стефанида Филипова
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Татьяна Филипова
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марья Филипова
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
17.09.1777
Сын: Вотяков Иван Филипов
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вотяков Егор Филипов
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно