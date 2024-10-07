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Доильницын Иван Яковлевич

Место рождения

Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

24.03.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Доильницын Яков Иванович

Мать: Доильницына (Попова) Параскева Николаевна

Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доильницына Елизавета Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Доильницына) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Доильницына Елизавета Николаевна

Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Доильницын Иван Иванович

Мать ребёнка: Доильницына Елизавета Николаевна

Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
24.03.1896 ст.
Абрамовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 380, Л.656.

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