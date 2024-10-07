Доильницын Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти24.03.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Доильницына) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Доильницына Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Доильницына Елизавета Николаевна
Смерть
24.03.1896 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 380, Л.656.