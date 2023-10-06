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Голощапова Графира Семёновна
Голощапова Графира Семёновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Пол
Женский
Отец
Рехлов Семён Карпович
1824 г.р.
Мать
Рехлова Василиса Ивановна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Рехлов Семён Карпович
Мать:
Рехлова Василиса Ивановна
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