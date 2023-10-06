Голощапова Графира Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолощапова Графира Семёновна

Голощапова Графира Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Рехлов Семён Карпович

Мать: Рехлова Василиса Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close