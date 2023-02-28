Дарья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Мартинов
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Зиновей Васильев
Отец ребёнка: Василий Мартинов
отдан в приемыши - РС 1816
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Мартинов
Смерть
Неизвестно