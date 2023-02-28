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Дарья Иванова

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Мартинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Зиновей Васильев

Отец ребёнка: Василий Мартинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
отдан в приемыши - РС 1816
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Мартинов

Смерть
Неизвестно
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