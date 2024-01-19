Звездин Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти19.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Удалова Анна Константиновна
Мать ребёнка: мама бабушки Вари
Рождение ребёнка
15.12.1921
Дочь: Малых Варвара Константиновна
Мать ребёнка: мама бабушки Вари
Рождение ребёнка
1931
Сын: Звездин Борис Константинович
Мать ребёнка: Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садыкова Галина Константиновна
Мать ребёнка: мама бабушки Вари
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Васильевна
Смерть
19.01.1938
Дата расстрела: 19 января 1938 г. Осуждение: 5 января 1938 г. Осудивший орган: Тройка при УНКВД Смоленской обл. Статья: 58 п. 10, 11 УК РСФСР Приговор: ВМН (расстрел)