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Звездин Константин Алексеевич

Место рождения

Ракитное, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

19.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Ракитное, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Удалова Анна Константиновна

Мать ребёнка: мама бабушки Вари

Рождение ребёнка
15.12.1921

Дочь: Малых Варвара Константиновна

Мать ребёнка: мама бабушки Вари

Рождение ребёнка
1931

Сын: Звездин Борис Константинович

Мать ребёнка: Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садыкова Галина Константиновна

Мать ребёнка: мама бабушки Вари

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Васильевна

Смерть
19.01.1938
Дата расстрела: 19 января 1938 г. Осуждение: 5 января 1938 г. Осудивший орган: Тройка при УНКВД Смоленской обл. Статья: 58 п. 10, 11 УК РСФСР Приговор: ВМН (расстрел)
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