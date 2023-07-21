Паразит Мия Ластиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Стрельцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королёв Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ластик Ника Антоновна
Отец ребёнка: Королёв Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королёв Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королёв Антон