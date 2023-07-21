Паразит Мия Ластиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паразит Мия Ластиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Стрельцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ластик Алекс Антонович

Отец ребёнка: Королёв Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ластик Ника Антоновна

Отец ребёнка: Королёв Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королёв Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Антон