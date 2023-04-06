Отинова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Отинов Константин Егорович
Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно