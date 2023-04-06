Отинова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отинова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Отинов Константин Егорович

Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович

Отево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Отинов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович

Отево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Отинов Савва Егорович

Отец ребёнка: Отинов Егор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отинов Егор Федорович

Смерть
Неизвестно