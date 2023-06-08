Чориков Василий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧориков Василий Илларионович

Чориков Василий Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.08.1814

Дочь: Чорикова Васса Васильевна

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1817

Сын: Чериков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1820

Дочь: Черикова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чориков Федот Васильевич

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чориков Афиноген Васильевич

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чорикова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно