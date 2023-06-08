Чориков Василий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.08.1814
Дочь: Чорикова Васса Васильевна
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1817
Сын: Чериков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1820
Дочь: Черикова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Чориков Афиноген Васильевич
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно