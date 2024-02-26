Бибиков Илларион Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1852
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1852
Рождение ребёнка
21.04.1880
Сын: Бибиков Илларион Илларионович
Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.?.1882
Сын: Бибиков Сергей Илларионович
Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна
Рождение ребёнка
04.02.1886
Дочь: Гротен Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна
Рождение ребёнка
04.08.1887
Дочь: Бибикова Софья Илларионовна
Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна
Рождение ребёнка
03.07.1889
Сын: Бибиков Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна
Рождение ребёнка
19.06.1890
Сын: Бибиков Никита Илларионович
Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910