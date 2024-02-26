Бибиков Илларион Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибиков Илларион Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1852

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1852

Отец: Бибиков Михаил Илларионович

Мать: Бибикова Софья Никитична

Рождение ребёнка
21.04.1880

Сын: Бибиков Илларион Илларионович

Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.?.1882

Сын: Бибиков Сергей Илларионович

Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна

Рождение ребёнка
04.02.1886

Дочь: Гротен Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна

Рождение ребёнка
04.08.1887

Дочь: Бибикова Софья Илларионовна

Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна

Рождение ребёнка
03.07.1889

Сын: Бибиков Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна

Рождение ребёнка
19.06.1890

Сын: Бибиков Никита Илларионович

Мать ребёнка: Бибикова Юлия Севериновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибикова Юлия Севериновна

Смерть
1910
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