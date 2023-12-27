Бараничев - Баранычев-Параничев Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бараничев - Баранычев-Параничев Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бараничев (баранычев) Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бараничев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Бараничев - Баранычев Петр Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Бараничев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Заречье, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
метрическая книга | Явосемский погост
Рождение ребёнка
11.04.1904

Сын: Бараничев Василий Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Заречье, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
1908
Заречье, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
землевладелец | источник - Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии Тихвинский уезд 1908-1914, выпуск 1, земельный инвентарь,1912 год стр. 231 земля в Кузьминской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
отставной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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