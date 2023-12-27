Бараничев - Баранычев-Параничев Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бараничев (баранычев) Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бараничев Алексей Петрович
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Сын: Бараничев - Баранычев Петр Петрович
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бараничев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
метрическая книга | Явосемский погост
Рождение ребёнка
11.04.1904
Сын: Бараничев Василий Петрович
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Работа или профессия
1908
землевладелец | источник - Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии Тихвинский уезд 1908-1914, выпуск 1, земельный инвентарь,1912 год стр. 231 земля в Кузьминской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
отставной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно