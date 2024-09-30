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Хуопалайнен Абрам Тобиасович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

23.07.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1896

Отец: Хуопалайнен Тобиас Адамович

Мать: Хуопалайнен (Тикка) София Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
09.10.1927

Жена: Хуопалайнен (Левоска) Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
01.11.1928

Дочь: (Хуопалайнен) София Абрамовна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Левоска) Анна Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1932

Сын: Хуопалайнен Вилье Абрамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Левоска) Анна Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1932

Сын: Хуопалайнен Николай Абрамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Левоска) Анна Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1933

Сын: Хуопалайнен Николай Абрамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Левоска) Анна Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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