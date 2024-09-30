Хуопалайнен Абрам Тобиасович
Место рождения
Дата рождения23.07.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1896
Бракосочетание
09.10.1927
Рождение ребёнка
01.11.1928
Дочь: (Хуопалайнен) София Абрамовна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Левоска) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
04.02.1932
Сын: Хуопалайнен Вилье Абрамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Левоска) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
04.02.1932
Сын: Хуопалайнен Николай Абрамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Левоска) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
01.12.1933
Сын: Хуопалайнен Николай Абрамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Левоска) Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно