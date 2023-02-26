Ульяна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1805
Сын: Парфен Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1806
Сын: Иосиф Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косьма Ануфриев
Смерть
Неизвестно