Зубарева Прасковья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева Прасковья Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Афросинья Иванова

Отец ребёнка: Зубарев Иван Иванов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Зубарев Иван Иванов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Зубарев Алексей Иванов

Отец ребёнка: Зубарев Иван Иванов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Агрофена Иванова

Отец ребёнка: Зубарев Иван Иванов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1795
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