Зубарева Прасковья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Афросинья Иванова
Отец ребёнка: Зубарев Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Зубарев Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Зубарев Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Агрофена Иванова
Отец ребёнка: Зубарев Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубарев Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795