Долгинова -Плотникова- (--) Василиса Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгинова -Плотникова- (--) Василиса Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Гурьян

Бракосочетание
28.01.1831

Муж: Долгинов Егор Семенович

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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