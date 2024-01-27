Толмасова (Павлова Pavlov) Fannie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмасова (Павлова Pavlov) Fannie

Место рождения

Россия

Дата рождения

1853

Дата смерти

13.02.1924

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1881

Сын: Толмасов Tolmasoff Михаил Mikhail Минаевич Minaievich Harlon

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Минай Minai Харлампиевич Charlon&amp;amp;#039;Ivich

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
10.08.1884

Сын: Толмасов Tolmasoff Alex Minaievich

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Минай Minai Харлампиевич Charlon&amp;amp;#039;Ivich

Россия
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Полина Минаевна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Минай Minai Харлампиевич Charlon&amp;amp;#039;Ivich

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
10.06.1893

Дочь: Анна Минаевна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Минай Minai Харлампиевич Charlon&amp;amp;#039;Ivich

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
13.02.1924
California, United States
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