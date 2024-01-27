Толмасова (Павлова Pavlov) Fannie
Место рожденияРоссия
Дата рождения1853
Дата смерти13.02.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1881
Сын: Толмасов Tolmasoff Михаил Mikhail Минаевич Minaievich Harlon
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Минай Minai Харлампиевич Charlon&amp;#039;Ivich
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
10.08.1884
Сын: Толмасов Tolmasoff Alex Minaievich
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Минай Minai Харлампиевич Charlon&amp;#039;Ivich
Россия
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Полина Минаевна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Минай Minai Харлампиевич Charlon&amp;#039;Ivich
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
10.06.1893
Дочь: Анна Минаевна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Минай Minai Харлампиевич Charlon&amp;#039;Ivich
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
13.02.1924
California, United States