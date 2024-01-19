Колосов Семён Трифонович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Анисимовна (Гавриловна?)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Колосов Егор (Георгий) Семёнович
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Анисимовна (Гавриловна?)
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Анисимовна (Гавриловна?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колосова Агриппина Анисимовна (Гавриловна?)
Смерть
Неизвестно