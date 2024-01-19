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Колосов Семён Трифонович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Колосов Трифон Фёдорович

Мать: Колосова Пелагея Софроновна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1866

Жена: Колосова Агриппина Анисимовна (Гавриловна?)

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Колосов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Анисимовна (Гавриловна?)

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Колосов Егор (Георгий) Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Анисимовна (Гавриловна?)

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Колосов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Анисимовна (Гавриловна?)

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Павел Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Агриппина Анисимовна (Гавриловна?)

Смерть
Неизвестно
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