Ковалева Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти21.08.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
21.08.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от старческого изнурения
Похороны
24.08.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR73?i=696&cc=3511744&cat=1008700 на отведенном кладбище