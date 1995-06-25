Большакова Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1907 ст.
Дата смерти25.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1907 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1927
Сын: Большаков Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Большаков Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.01.1931
Дочь: Чибышева Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Большаков Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.11.1940
Дочь: Ивашкина Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Большаков Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.10.1945
Дочь: Яшина Таисия Евгеньевна
Отец ребёнка: Большаков Евгений Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1995