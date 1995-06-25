Большакова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшакова Елена Николаевна

Большакова Елена Николаевна

Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.05.1907 ст.

Дата смерти

25.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1907 ст.

Отец: Буланкин Николай Федорович

Мать: Буланкина Мария Сергеевна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Большаков Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Большаков Евгений Афанасьевич

Лабышка, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1931

Дочь: Чибышева Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Большаков Евгений Афанасьевич

Лабышка, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1940

Дочь: Ивашкина Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Большаков Евгений Афанасьевич

Лабышка, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1945

Дочь: Яшина Таисия Евгеньевна

Отец ребёнка: Большаков Евгений Афанасьевич

Лабышка, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Евгений Афанасьевич

Смерть
25.06.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close