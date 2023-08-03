Макмак Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Макмак Иван Михайлович (Минович)

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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