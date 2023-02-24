Паршков Михаил Ефимович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения22.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1877
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
19.?.1896
Жена: Паршкова Зиновия Вилкова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно