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Паршков Михаил Ефимович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

22.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1877

Отец: Паршков Ефим Павлович

Мать: Паршкова Варвара (Евгения) Первойкина

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
19.?.1896

Жена: Паршкова Зиновия Вилкова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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