Паршкова Варвара (Евгения) Первойкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршкова Варвара (Евгения) Первойкина

Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Иван Первойкин

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1877

Сын: Паршков Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Паршков Ефим Павлович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
26.?.1877

Муж: Паршков Ефим Павлович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Паршков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Паршков Ефим Павлович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1885

Дочь: Скрипункова Анна Паршкова

Отец ребёнка: Паршков Ефим Павлович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1909

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Паршков Ефим Павлович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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