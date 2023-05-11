Паршкова Варвара (Евгения) Первойкина
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Иван Первойкин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1877
Отец ребёнка: Паршков Ефим Павлович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
26.?.1877
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Паршков Ефим Павлович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1885
Дочь: Скрипункова Анна Паршкова
Отец ребёнка: Паршков Ефим Павлович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1909
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Паршков Ефим Павлович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния