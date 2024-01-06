Вельковский Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Вельковский Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1950
Алзамайский район
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
02.07.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Галина
Мать ребёнка: Вельковская Макарова Жанна Оттовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Мать ребёнка: Вельковская Макарова Жанна Оттовна
Смерть
1952