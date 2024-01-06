Вельковский Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельковский Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Вельковский Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельковская Макарова Жанна Оттовна

Алзамайский район
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельковская Макарова Жанна Оттовна

Рождение ребёнка
02.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельковская Макарова Жанна Оттовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Галина

Мать ребёнка: Вельковская Макарова Жанна Оттовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Мать ребёнка: Вельковская Макарова Жанна Оттовна

Смерть
1952
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