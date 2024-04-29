Шестак Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестак Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестак Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно