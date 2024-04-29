Шестак Василий Михайлович 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестак Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шестак Михаил Михайлович

Мать: Шестак (Умева) Федора Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестак Юрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестак Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестак Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестак Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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