Кочубей Пётр-Младший Васильевич

Кочубей Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочубей Пётр Васильевич

Кочубей Пётр Васильевич

avatar

Место рождения

Рим

Дата рождения

02.01.1880

Дата смерти

26.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1908

Жена: Кочубей Любовь Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.03.1909

Сын: Кочубей Василий Петрович

Мать ребёнка: Кочубей Любовь Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.06.1910

Дочь: Кочубей Ольга Петровна

Мать ребёнка: Кочубей Любовь Александровна

Смерть
26.01.1918
Киев, Киевский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close