Кочубей Пётр-Младший Васильевич 02.01.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочубей Пётр-Младший Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.01.1880, Рим

умер 26.01.1918, Киев, Украинская ССР, СССР

Отец
Кочубей Василий Аркадьевич10.06.1826 г.р.
Мать
Кочубей (Капнист) Мария Алексеевна13.12.1848 г.р.
Супруги
Кочубей (Мусина-Пушкина) Любовь Александровна04.08.1885 г.р.
Дети
Кочубей Василий Петрович07.03.1909 г.р.
Кочубей Ольга Петровна17.06.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1880

Отец: Кочубей Василий Аркадьевич

Мать: Кочубей (Капнист) Мария Алексеевна

Бракосочетание
03.06.1908

Жена: Кочубей (Мусина-Пушкина) Любовь Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
07.03.1909

Сын: Кочубей Василий Петрович

Мать ребёнка: Кочубей (Мусина-Пушкина) Любовь Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.06.1910

Дочь: Кочубей Ольга Петровна

Мать ребёнка: Кочубей (Мусина-Пушкина) Любовь Александровна

Смерть
26.01.1918
Киев, Украинская ССР, СССР

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