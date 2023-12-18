Кочубей Пётр-Младший Васильевич
мужской, родился 02.01.1880, Рим
умер 26.01.1918, Киев, Украинская ССР, СССР
ОтецКочубей Василий Аркадьевич10.06.1826 г.р.
МатьКочубей (Капнист) Мария Алексеевна13.12.1848 г.р.
Супруги
Кочубей (Мусина-Пушкина) Любовь Александровна04.08.1885 г.р.
Дети
Кочубей Василий Петрович07.03.1909 г.р.
Кочубей Ольга Петровна17.06.1910 г.р.
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Рождение
02.01.1880
Бракосочетание
03.06.1908
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.03.1909
Мать ребёнка: Кочубей (Мусина-Пушкина) Любовь Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.06.1910
Дочь: Кочубей Ольга Петровна
Мать ребёнка: Кочубей (Мусина-Пушкина) Любовь Александровна
Смерть
26.01.1918
Киев, Украинская ССР, СССР