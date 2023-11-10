Кочубей Пётр-Младший Васильевич

Кочубей Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1880
Дата смерти26.01.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1908
Рождение ребёнка
07.03.1909
Мать ребёнка: Кочубей Любовь Александровна
Рождение ребёнка
17.06.1910
Дочь: Кочубей Ольга Петровна
Мать ребёнка: Кочубей Любовь Александровна
Смерть
26.01.1918
Киев, Киевский уезд