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Горлов Максим Трифонович

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Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района, Башкирии, Россия

Дата рождения

08.10.1911

Дата смерти

09.10.1995

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911

Отец: Горлов Трифон Яковлевич

Мать: Горлова Софья Родионовна

д. Старая Александровка, Уфимского района, Башкирии, Россия
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горлова Ефросинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Горлов Алексей Максимович

Мать ребёнка: Горлова Ефросинья Емельяновна

Рождение ребёнка
14.03.1949

Сын: Горлов Владимир Максимович

Мать ребёнка: Горлова Ефросинья Емельяновна

Рождение ребёнка
05.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горлова Ефросинья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Ефросинья Емельяновна

Смерть
09.10.1995
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
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