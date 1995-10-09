Горлов Максим Трифонович
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района, Башкирии, Россия
Дата рождения08.10.1911
Дата смерти09.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911
Отец: Горлов Трифон Яковлевич
Мать: Горлова Софья Родионовна
д. Старая Александровка, Уфимского района, Башкирии, Россия
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горлова Ефросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Горлов Алексей Максимович
Мать ребёнка: Горлова Ефросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
14.03.1949
Сын: Горлов Владимир Максимович
Мать ребёнка: Горлова Ефросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
05.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горлова Ефросинья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1995
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района