(Ковалева) Екатерина Евмениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалева) Екатерина Евмениева

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Евмен Федосеев

Мать: Ковалева Устинья (Аграфена?) Алексеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно