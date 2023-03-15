Szwan h Jastrzębiec Karol — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szwan h Jastrzębiec Karol

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1783

Жена: Konstancja Zwanowa

Warszawa, parafia św. Andrzeja
Развод
Неизвестно

Жена: Konstancja Zwanowa

Warszawa, Polska
Работа или профессия
Неизвестно
Karališkosios kariuomenės pulkininkas
Смерть
Неизвестно