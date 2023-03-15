Szwan h Jastrzębiec Karol
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1783
Жена: Konstancja Zwanowa
Warszawa, parafia św. Andrzeja
Развод
Неизвестно
Жена: Konstancja Zwanowa
Warszawa, Polska
Работа или профессия
Неизвестно
Karališkosios kariuomenės pulkininkas
Смерть
Неизвестно