Блинкова Акулина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Блинковъ Яковъ
Отец ребёнка: Блинковъ Андрей
Рождение ребёнка
1769
Сын: Блинковъ Еремей
Отец ребёнка: Блинковъ Андрей
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Клепинина Оксинья
Отец ребёнка: Блинковъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинковъ Андрей