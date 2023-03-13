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Блинкова Акулина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Блинковъ Яковъ

Отец ребёнка: Блинковъ Андрей

Рождение ребёнка
1769

Сын: Блинковъ Еремей

Отец ребёнка: Блинковъ Андрей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Клепинина Оксинья

Отец ребёнка: Блинковъ Андрей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинковъ Андрей