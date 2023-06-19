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Лешинъ Зиновий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.10.1906

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1906

Отец: Лешинъ Михаилъ

Мать: Лешина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности