Жгун Кондратий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Кондратий Максимович

Жгун Кондратий Максимович

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Жгун Максим Максимович

Мать: Жгун Ольга Трофимовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
21.09.1897 ст.

Жена: Жгун Евгения Федотовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1899 ст.

Дочь: Жгун Марина Кондратьевна

Мать ребёнка: Жгун Евгения Федотовна

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close