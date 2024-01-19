Жгун Кондратий Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Жгун Максим Максимович
Мать: Жгун Ольга Трофимовна
Бракосочетание
21.09.1897 ст.
Жена: Жгун Евгения Федотовна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1899 ст.
Дочь: Жгун Марина Кондратьевна
Мать ребёнка: Жгун Евгения Федотовна
Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно