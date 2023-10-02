Карева Прасковья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева Прасковья Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Карев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Карев Иван Матвеев

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Карев Иван Матвеев

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Иван Матвеев

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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