Матюшкина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюшкин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Евдокия (Дуся) Григорьевна

Отец ребёнка: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюшкина Полина (поля) Григорьевна

Отец ребёнка: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич

Смерть
Неизвестно