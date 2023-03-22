Матюшкина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюшкин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Евдокия (Дуся) Григорьевна
Отец ребёнка: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюшкина Полина (поля) Григорьевна
Отец ребёнка: Матюшкин Гриша (Кудьрясь) Леонтевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно