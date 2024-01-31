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Владимир
Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1942
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил
Мать
(Котелевская) Нюся
Около 1917 г.р.
Дети
Лариса
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942
Отец:
Михаил
Мать:
Нюся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Лариса
Мать ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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