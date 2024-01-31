Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1917 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942

Отец: Михаил

Мать: Нюся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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