Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Нагорный Евсевий Наумович
Нагорный Евсевий Наумович
Написать автору
Древо
Место рождения
Покровское
, Чернігівська область
Дата рождения
1793
Дата смерти
После 1797
Пол
Мужской
Отец
Нагорный Наум Иоакимович
Мать
Нагорная Евфросинья Васильевна
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Нагорный Наум Иоакимович
Мать:
Нагорная Евфросинья Васильевна
Покровское
, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия